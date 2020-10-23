23 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel-Aviv 1-0 Karabağ | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel-Aviv 1-0 Karabağ | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

I Grubu'nda Tel-Aviv, sahasında Karabağ'ı Cohen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

I Grubu'nda Tel-Aviv ile Karabağ, Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 10. dakikada Yonatan Cohen'in attığı golle 1-0 mağlup ederek I Grubu'na 3 puanla başlangıç yaptı.

I Grubu'ndaki diğer mücadelede ise temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu.

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