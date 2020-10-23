24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 0-3 Leeds United | MAÇ SONUCU

Leed Unıted Bamford'un golleriyle kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

'in 6. haftasında namağlup ekiplerden biri olan ile ligin yeni takımlarından karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede konuk takım sahadan Bamford'un golleri ile 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

'in 6. haftasında namağlup ekiplerden biri olan ile ligin yeni takımlarından karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede konuk takım sahadan Bamford'un golleri ile 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 12 paunda kalırken Bielsa'nın takımı Leeds United 10 puana yükseldi.

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