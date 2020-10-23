Aston Villa 0-3 Leeds United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında namağlup ekiplerden biri olan Aston Villa ile ligin yeni takımlarından Leeds United karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede konuk takım sahadan Bamford'un golleri ile 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında namağlup ekiplerden biri olan Aston Villa ile ligin yeni takımlarından Leeds United karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede konuk takım sahadan Bamford'un golleri ile 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 12 paunda kalırken Bielsa'nın takımı Leeds United 10 puana yükseldi.



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