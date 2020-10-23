Sassuolo 3-3 Torino | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sassuolo ile Torino karşı karşıya geldi. Mert Müldür ile Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo sahasında Torino ile 3-3 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sassuolo ile Torino karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibinin gollerini 71'de Filip Djuricic, 84'te Vlad Chiriches ve 85'te Francesco Caputo atarken, konuk takımın sayıları ise 33'te Karol Linetty, 77'de Andrea Belotti ve 79'da Sasa Lukic'ten geldi.
Sassuolo'da milli futbolculardan Kaan Ayhan 61 dakika sahada kalırken, maça yedek kulübesinde başlayan Mert Müldür ise 62. dakikada Maxime Lopez'in yerine oyuna dahil oldu.
Sassuolo bu sonucun ardından puanını 11'e yükseltip, maç fazlasıyla 2. sıradaki yerini korudu. 19. sıradaki Torino ise bu sezon ilk kez puanla tanıştı.
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