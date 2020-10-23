24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo 3-3 Torino | MAÇ SONUCU

Sisler altında gol düellosu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

'nın 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mert Müldür ile 'ın formasını giydiği Sassuolo sahasında Torino ile 3-3 berabere kaldı.

'nın 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibinin gollerini 71'de Filip Djuricic, 84'te Vlad Chiriches ve 85'te Francesco Caputo atarken, konuk takımın sayıları ise 33'te Karol Linetty, 77'de Andrea Belotti ve 79'da Sasa Lukic'ten geldi.

Sassuolo'da milli futbolculardan 61 dakika sahada kalırken, maça yedek kulübesinde başlayan Mert Müldür ise 62. dakikada Maxime Lopez'in yerine oyuna dahil oldu.

Sassuolo bu sonucun ardından puanını 11'e yükseltip, maç fazlasıyla 2. sıradaki yerini korudu. 19. sıradaki Torino ise bu sezon ilk kez puanla tanıştı.

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