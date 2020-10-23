24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart 1-1 Köln | MAÇ SONUCU

Stuttgart ve Köln puanları paylaştı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

'nın 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1 sonuçlandı.

'da 5. haftanın perdesi ile arasında oynanan maçla açıldı. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi Stuttgart, henüz 1. dakikada Orel Mangala'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Köln bu gole 23'te Sebastian Andersson'un penaltı golüyle karşılık verdi: 1-1.

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran 4. sıradaki Stuttgart puanını 8'e yükseltti.

Henüz galibiyeti bulunmayan Köln ise puanını 2 yaptı.

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