Stuttgart 1-1 Köln | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Stuttgart ile Köln karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1 sonuçlandı.

Almanya Bundesliga'da 5. haftanın perdesi Stuttgart ile Köln arasında oynanan maçla açıldı. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi Stuttgart, henüz 1. dakikada Orel Mangala'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Köln bu gole 23'te Sebastian Andersson'un penaltı golüyle karşılık verdi: 1-1.

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran 4. sıradaki Stuttgart puanını 8'e yükseltti.

Henüz galibiyeti bulunmayan Köln ise puanını 2 yaptı.

DİĞER