Yusuf Yazıcı şov yaptı! Sparta Prag 1-4 Lille | Maç sonucu | Özet

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, adeta şov yaptı ve 3 gole imza attı.

Geçtiğimiz haftaki lig maçında gol atan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'ni de boş geçmedi. Lille'in Sparta Prag ile oynadığı maçın 45. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu milli futbolcu, ceza sahası dışından attığı nefis golle takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda iki gol daha atan Yusuf, hat trick yaptı.



Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yedek kulübesinde olduğu karşılaşmaya diğer yıldızımız Yusuf Yazıcı ilk 11'de şans buldu.

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