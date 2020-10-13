İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İsviçre, İspanya, Almanya...
UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle Ukrayna - İspanya ve Almanya - İsviçre maçları dikkat çekiyor. Maçların yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, C ve D maçları oynanacak. A Ligi 4. grup maçında Ukrayna - İspanya ve Almanya - İsviçre karşı karşıya gelecek. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
İŞTE ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI
UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 4
21:45 Almanya - İsviçre (S Sport 2)
21:45 Ukrayna - İspanya (S Sport Plus)
UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1
19:00 Azerbaycan - Güney Kıbrıs (UEFA TV)
21:45 Karadağ - Lüksemburg (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 1
19:00 Letonya - Malta (UEFA TV)
21:45 Faroe Adaları - Andorra (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2
21:45 Lihtenştayn - San Marino (UEFA TV)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ��denir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama