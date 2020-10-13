13 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İsviçre, İspanya, Almanya...

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

'nde günün maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle - ve - maçları dikkat çekiyor. Maçların yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

'nde Lig A, C ve D maçları oynanacak. A Ligi 4. grup maçında - ve - karşı karşıya gelecek. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 4
21:45 Almanya - İsviçre (S Sport 2)
21:45 Ukrayna - İspanya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1
19:00 - (UEFA TV)
21:45 Karadağ - Lüksemburg (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 1
19:00 - Malta (UEFA TV)
21:45 Faroe Adaları - Andorra (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2
21:45 Lihtenştayn - (UEFA TV)

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