İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İsviçre, İspanya, Almanya...

UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle Ukrayna - İspanya ve Almanya - İsviçre maçları dikkat çekiyor. Maçların yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, C ve D maçları oynanacak. A Ligi 4. grup maçında Ukrayna - İspanya ve Almanya - İsviçre karşı karşıya gelecek. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 4

21:45 Almanya - İsviçre (S Sport 2)

21:45 Ukrayna - İspanya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1

19:00 Azerbaycan - Güney Kıbrıs (UEFA TV)

21:45 Karadağ - Lüksemburg (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 1

19:00 Letonya - Malta (UEFA TV)

21:45 Faroe Adaları - Andorra (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2

21:45 Lihtenştayn - San Marino (UEFA TV)

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