Fransızlardan Burak Yılmaz itirafı! "Keşke..."

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli yıldızımız Burak Yılmaz performansı ile gündem olmaya devam ediyor. Takım arkadaşlarının övgü dolu sözlerle bahsettiği yıldız oyuncu Burak Yılmaz ile ilgili Fransızlardan flaş bir itiraf geldi. İşte işte tüm detaylar...