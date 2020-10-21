21 Ekim 2020, Çarşamba

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Fransızlardan Burak Yılmaz itirafı! "Keşke..."

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli yıldızımız Burak Yılmaz performansı ile gündem olmaya devam ediyor. Takım arkadaşlarının övgü dolu sözlerle bahsettiği yıldız oyuncu Burak Yılmaz ile ilgili Fransızlardan flaş bir itiraf geldi. İşte işte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 09:48
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Fransızlardan Burak Yılmaz itirafı! Keşke...

A Milli Futbol Takım'ımızın kaptanı ve Fransız ekibi Lille'in başarılı forveti Burak Yılmaz, yüksek performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fransızlardan Burak Yılmaz itirafı! Keşke...

Ligde oynanan son karşılaşmada Lens'i ağırlayan Lille, tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın da skora katkı yaptığı maçı 4-0 kazanmıştı.

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Fransızlardan Burak Yılmaz itirafı! Keşke...

Bu maçın ardından Fransız gazeteleri, 35 yaşındaki forvetin performansına dikkat çekerken Milli yıldız için 'büyüleyici bir oyuncu' yakıştırmasını yapmıştı.

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Fransızlardan Burak Yılmaz itirafı! Keşke...

Maçın ardından sosyal medyada da gündem Burak Yılmaz olurken, bazı fransız kullanıcılar Milli oyuncumuz için 'Keşke daha önce takıma katılsaydı' şeklinde paylaşımlarda bulundu.

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Fransızlardan Burak Yılmaz itirafı! Keşke...

Performansı ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz için takım arkadaşları da yorumda bulundu.

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