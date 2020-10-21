Inter'de Achraf Hakimi'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'la oynayacakları maç öncesi Achraf Hakimi'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak olan Inter'de corona virüsü şoku yaşanıyor.

Maça saatler kala UEFA'nın tüm futbolcular ve teknik heyete uyguladığı son testlerde yıldız sağ bek Achraf Hakimi'nin sonucu pozitif çıktı.

21 yaşındaki savunmacının herhangi bir semptom göstermediği ve sağlık protokolünde yer lan prosedürleri izleleyeceği de aktarıldı.

Hakimi, TSİ 22:00'de oynanacak olan Mönchengladbach maçının kadrosundan çıkarıldı.

DİĞER