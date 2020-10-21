21 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Inter'de Achraf Hakimi'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı!

Inter'de corona virüsü depremi! Maça saatler kala...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.10.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'la oynayacakları maç öncesi Achraf Hakimi'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında ile karşılaşacak olan Inter'de corona virüsü şoku yaşanıyor.

Maça saatler kala UEFA'nın tüm futbolcular ve teknik heyete uyguladığı son testlerde yıldız sağ bek Achraf Hakimi'nin sonucu pozitif çıktı.

21 yaşındaki savunmacının herhangi bir semptom göstermediği ve sağlık protokolünde yer lan prosedürleri izleleyeceği de aktarıldı.

Hakimi, TSİ 22:00'de oynanacak olan Mönchengladbach maçının kadrosundan çıkarıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş maaş talebi! İtalyanlar şaşırdı Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş maaş talebi! İtalyanlar şaşırdı
Fransızlardan Burak Yılmaz itirafı! Keşke... Fransızlardan Burak Yılmaz itirafı! "Keşke..."
Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Celtic maçında... Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Celtic maçında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör