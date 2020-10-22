Cristiano Ronaldo'dan kötü haber! İkinci corona virüsü test sonucu...
Geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi. Portekizli yıldıza yapılan ikinci corona virüsü testinin de pozitif çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Corona virüsü spor camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcudan henüz iyi haber gelmedi.
RMC Sport'un haberine göre Ronaldo'nun testleri, henüz negatife dönmedi. Hiçbir belirti göstermeyen ve durumu iyi olan Portekizli yıldız, milli takım kampından bu yana karantinada tutuluyor.
İKİNCİ TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI
İspanyol basınında yer alan haberde de Ronaldo'ya yapılan ikinci corona virüsü testinin sonucunun da pozitif olduğu duyuruldu.
Gelecek hafta Juventus'un Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği mücadelede forma giyemeyebileceği ifade edilen Ronaldo'nun, yapılacak son testinin negatif çıkması halinde ise mücadelede oynamasına müsaade edileceği konuşuluyor. Futbolseverler, Messi ile Ronaldo'yu karşı karşıya getirecek bu maçı merakla bekliyordu.
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