22 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi kazandığı davadan gelen geliri hastaneye bağışlayacak!

Davadan kazandığı parayı hastaneye bağışlayacak!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 22.10.2020

ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen , ABC Gazetesi ile arasındaki davada kazanan taraf oldu. Lionel Messi, davadan gelecek olan parayı San Juan de Dios hastanesine bağışlayacak.

Barcelona ile büyük başarılara imza atan ve birçok kez yılın futbolcusu ödülünü kazanan , ABC Gazetesi ile arasındaki davanın kazanan tarafı oldu. ABC Gazetesi, Lionel Messi'ye ait olan Messi Vakfı'nın hesapları hakkında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla haber yaptı. Bunun üzerine açılan davada Messi haklı bulundu. Gazete, yıldız futbolcuya 7 bin 142 euro tazminat ödeyecek. Lionel Messi, davadan gelecek olan parayı San Juan de Dios hastanesine bağışlayacak.

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