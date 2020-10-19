19 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Danimarka'dan Sörloth iddiası! Yüzde 25 pay istiyorlar

Danimarka'dan Sörloth iddiası! Yüzde 25 pay istiyorlar
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.10.2020

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth için Danimarka basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Midtjylland'ın Norveçli golcüden pay alabilmek için 'la görüşmelere başlandığı açıklandı.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth, sezon başında ile bordo-mavili kulübün ortak anlaşması sonucu Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.

Bundesliga ekibi, 20 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında Norveçli golcüyü kadrosuna katarken, transfer ücreti Crystal Palace ile Trabzonspor arasında eşit şekilde paylaşılmıştı.

FC MIDTJYLLAND DEVREYE GİRDİ!

Ancak transferde Crystal Palace ve Trabzonspor'a bir ortak daha çıktı! Danimarka Ligi'nin son şampiyonu Midtjylland'ın, eski futbolcusu Sörloth için satıştan pay istediği öne sürüldü.

Danimarka basınında yer alan habere göre Midtjylland, Alexander Sörloth'u 2018 yılında Palace'a bir sonraki satıştan yüzde 25'lik pay karşılığında gönderdi ve bu nedenle para talep ediyor.

772 BİN EURO PAY İSTİYOR

Haberin detaylarında verilen bilgiye göre, Midtjylland'ın Palace'tan alması gereken payın 8 milyon kron (772 bin euro) civarında olduğu belirtildi. Kulüp, Norveçli forveti, Palace'a 9 milyon euro karşılığında satmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İngilizler duyurdu! Van Dijk'ın yerine Ozan Kabak geliyor İngilizler duyurdu! Van Dijk'ın yerine Ozan Kabak geliyor
Çağlar'dan sakatlık sonrası ilk açıklama Çağlar'dan sakatlık sonrası ilk açıklama
Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör