Bayern Münih'te Serge Gnabry corona virüsüne yakalandı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te kariyerini sürdüren Serge Gnabry, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Konuyla ilgili Alman temsilcisi bir açıklama yayınladı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü salgını, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, yıldız futbolcusu Serge Gnabry'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, Alman kanat oyuncusunun kişisel karantinaya alındığı ifade edildi.

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