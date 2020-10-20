20 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih'te Serge Gnabry corona virüsüne yakalandı

B. Münih'in yıldızı Covid-19'a yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

ekiplerinden Bayern Münih'te kariyerini sürdüren Serge Gnabry, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Konuyla ilgili Alman temsilcisi bir açıklama yayınladı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü salgını, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak devi Bayern Münih, yıldız futbolcusu Serge Gnabry'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, Alman kanat oyuncusunun kişisel karantinaya alındığı ifade edildi.

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