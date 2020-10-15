15 Ekim 2020, Perşembe

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Arsenal taraftarından şaşırtan kampanya! Mesut Özil için...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve teknik direktör Mikel Arteta'nın forma şansı vermediği Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Londra ekibinin taraftarları, adı Fenerbahçe ve Inter Miami ile anılan yıldız futbolcu için sürpriz bir kampanya başlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 17:24
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Arsenal taraftarından şaşırtan kampanya! Mesut Özil için...

İngiliz ekibi Arsenal kadrosunda yer alan ancak maçlarda görev verilemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil için Arsenal taraftarı imza kampanyası başlattı.

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Arsenal taraftarından şaşırtan kampanya! Mesut Özil için...

5 bin imza hedefiyle başlatılan kampanyaya destek hızla büyüdü. Atılan imzalarla Arsenal taraftarı kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, taraftarlar Mesut Özil'in yeniden hem lig hem de Avrupa Ligi maçlarında forma giymesini istiyor.

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Arsenal taraftarından şaşırtan kampanya! Mesut Özil için...

MESUT'A DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Mesut Özil için Arsenal taraftarın başlattığı resmi imza kampanyasını Özil için de doğum günü hediyesi oldu.

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Arsenal taraftarından şaşırtan kampanya! Mesut Özil için...

Her dakika artan imza sayısı ile Arsenal taraftarı Mesut Özil'i Arsenal kadrosuna görmek istediğinin yeniledi. Başlatılan imza kampanyasıyla birlikte büyük destek gören Mesut Özil için de bu imza kampanyası doğum günü hediyesi olmuş oldu.

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Arsenal taraftarından şaşırtan kampanya! Mesut Özil için...

WENGER'DEN MESUT'A ÖVGÜ

Mesut Özil'e bir destek de Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger'den geldi.

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