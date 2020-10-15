Arsenal taraftarından şaşırtan kampanya! Mesut Özil için...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve teknik direktör Mikel Arteta'nın forma şansı vermediği Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Londra ekibinin taraftarları, adı Fenerbahçe ve Inter Miami ile anılan yıldız futbolcu için sürpriz bir kampanya başlattı. İşte detaylar...