18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Vitor Pereira'dan flaş Galatasaray sözleri!

Pereira'dan flaş G.Saray sözleri!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran 52 yaşındaki teknik direktör , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı açıklamasında "Galatasaray'ı asla çalıştırmam" dedi.

Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü , çalıştırdığı takımların rakiplerini asla çalıştırmayacağını söyledi.

ve Porto'da da görev yapan Pereira, Yunan basınına yaptığı açıklamada Panathinaikos'a asla gitmeyeceğini Galatasaray ve Benfica örnekleriyle verdi.

52 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe, Olympiakos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.

F.Bahçeli isme övgü! haberin devamı

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