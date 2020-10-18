Vitor Pereira'dan flaş Galatasaray sözleri!

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran 52 yaşındaki teknik direktör Vitor Pereira, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı açıklamasında "Galatasaray'ı asla çalıştırmam" dedi.

Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, çalıştırdığı takımların rakiplerini asla çalıştırmayacağını söyledi.

Olympiakos ve Porto'da da görev yapan Pereira, Yunan basınına yaptığı açıklamada Panathinaikos'a asla gitmeyeceğini Galatasaray ve Benfica örnekleriyle verdi.

52 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe, Olympiakos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.

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