18 Ekim 2020, Pazar
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Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-1 Wolfsburg | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Mönchengladbach evinde Wolfsburg'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan birer golle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, evinde Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibinin golünü 78. dakikada Hofmann (pen.) kaydetti. Konuk ekibin golü ise 85. dakikada Weghorst'un ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte M'gladbach 4 hafta sonunda 5 puana yükselirken, Wolfsburg ise 4 puana ulaştı.
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