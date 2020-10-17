18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-1 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

M'gladbach ve Wolfsburg yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'nın 4. haftasında evinde 'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan birer golle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde , evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin golünü 78. dakikada Hofmann (pen.) kaydetti. Konuk ekibin golü ise 85. dakikada Weghorst'un ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte M'gladbach 4 hafta sonunda 5 puana yükselirken, Wolfsburg ise 4 puana ulaştı.

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