Manchester United'ın yeni transferi Edinson Cavani'den flaş itiraf! "Futbolu bırakmayı düşündüm"
Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten ve adı birçok takımla anılan Edinson Cavani'den emeklilik açıklaması geldi. Uruguaylı forvet, bu dönem içerisinde futbolu bırakmayı düşündüğünü ifade etti.
Uruguaylı yıldız Edinson Cavani'den gündem yaratacak açıklamalar geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı 33 yaşındaki oyuncu, boşta olduğu dönemde futbolu bırakmayı düşündüğünü ifade etti.
PSG ile sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan ve uzun süredir yeni takımı merak edilen Cavani, emekliliği düşündüğünü ve çiftlik hayatı yaşayarak hayatını devam ettirmeyi planladığı zor bir dönem geçirdiğini söyledi.
33 yaşındaki Uruguaylı yıldız, ailece corona virüsü geçirdiklerini söyleyerek, "Dürüst olmam gerekirse sinir bozucu bir dönemdi. Çünkü enfekte olmanız bile korku yaratıyor. Şükürler olsun ki iyileştik ve şimdi iyiyiz. Tabii ki yeni bir kulüple anlaşmadan önce kırsalda çiftlik hayatı yaşamayı ve futbolu bırakmayı bile düşündüm." sözlerini kullandı.
Manchester United'a transfer sürecinin büyük heyecan dolu olduğunu söyleyen Cavani, "Almak zorunda olduğum bir kararın içerisine girdim. Çok fazla belirsizlik ve aynı zamanda heyecan vardı. Günler geçtikçe ailemin, arkadaşlarımın nerede oynamak istediğimi bilmek istediğini fark ettim. Sonunda United'dayım ve kararımdan son derecek memnunum" diye konuştu.
Edinson Cavani'nin sözleşmesi PSG ile sona erdikten sonra Barcelona, Atletico Madrid, Gremio, Arsenal gibi kulüplern devrede olduğu iddia edilmişti.
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