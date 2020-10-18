Yalçın Ayhan: Pelkas nokta bir transfer

A Spor yorumcusu Yalçın Ayhan, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ayhan, "Erol Hoca 6 ve 8 numarada oynayacak oyuncunun pas açısına opsiyon yaratacak oyuncu tarzı istiyor. Bu anlamda Pelkas transferi nokta bir transfer." dedi.

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