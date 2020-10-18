Premier Lig: Sheffield United 1-1 Fulham | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Sheffield United sahasında Fulham'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz biten mücadele, ikinci yarıda atılan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Sheffield United evinde Fulham'ı ağırladı.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip adına golü 77. dakikada Lookman atarken, ev sahibinin golü 85. dakikada Sharp'tan (pen.) geldi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da 5 hafta sonunda ilk puanlarını aldı ve birer puana yükseldi.

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