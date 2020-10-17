18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Newcastle United 1-4 Manchester United | MAÇ SONUCU

Manchester United farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. hafta mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 4-1 kazandı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Luke Shaw'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen Manchester ekibi, 23. dakikada Harry Maguire ile eşitliği yakaladı.

İkinci yarıda kazanılan penaltı atışından yararlanamayan Portekizli Bruno Fernandes, 86. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip, 90. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 90+6. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı, ise 7 puanda kaldı.

Manchester City'e tek gol yetti! haberin devamı

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