Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Schalke 04 ile Union Berlin karşılaşacak. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Schalke 04 - Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SCHALKE 04 - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Union Berlin maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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