La Liga: Celta Vigo 0-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu Luis Suarez ve Yannick Carrasco'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Celta Vigo ile Atletico Madrid, Balaidos Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 6. dakikada Luiz Suarez ve 90+5. dakikada Yannick Carrasco'nun attığı gollerle 2-0 ma��lup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
OKAY SÜRE ALMADI, EMRE 63'TE GİRDİ
Celta Vigo forması giyen Türk futbolculardan Okay Yokuşlu, yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamadı. Emre Mor ise 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla 2 maç eksiği bulunan Atletico Madrid, 8 puanla 6. sırada yer alırken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Celta Vigo, 5. sırada kaldı.
La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, 24 Ekim Cumartesi günü TSİ 22.00'de Real Betis'i ağırlayacak. Celta Vigo ise 26 Ekim Pazartesi günü TSİ 23.00'te Levante'ye konuk olacak.
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