18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Celta Vigo 0-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

La Liga: Celta Vigo 0-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

'nın 6. haftasında , deplasmanda 'yu ve 'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

İspanya 'nın 6. haftasında ile , Balaidos Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 6. dakikada Luiz Suarez ve 90+5. dakikada 'nun attığı gollerle 2-0 ma��lup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

OKAY SÜRE ALMADI, EMRE 63'TE GİRDİ

Celta Vigo forması giyen Türk futbolculardan Okay Yokuşlu, yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamadı. Emre Mor ise 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla 2 maç eksiği bulunan Atletico Madrid, 8 puanla 6. sırada yer alırken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Celta Vigo, 5. sırada kaldı.

La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, 24 Ekim Cumartesi günü TSİ 22.00'de 'i ağırlayacak. Celta Vigo ise 26 Ekim Pazartesi günü TSİ 23.00'te Levante'ye konuk olacak.

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