17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Chelsea 3-3 Southampton | MAÇ SONUCU

Chelsea son dakikada 3 puanı bıraktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında sahasında ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, konuk ekibin son dakikalarda attığı golle 3-3 eşitlikle sona erdi.

'in 5. hafta mücadelesinde -'ı ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Chelsea adına golleri 15. ve 28. dakikalarda Timo Werner ve 59. dakikada Havertz attı. Southampton'ın golleri ise 43. dakikada Ings, 57'de Adams ve 90+2'de Vestergaard'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 5 hafta sonunda Chelsea puanını 8'e çıkarırken, Southampton ise 7 puana yükseldi.

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