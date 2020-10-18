Ligue 1: Lille 4-0 Lens | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille sahasında Lens'i ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Temsilcilerimizden Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gol attı, Zeki Çelik ise asist yaptı. İşte mücadelenin detayları...

Fransa Ligue 1'in 7. hafta karşılaşmasında Lille evinde Lens'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi, 4-0 kazandı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Burak Yılmaz, 47'da Bamba, 69. dakikada Ikone ve 79'da Yusuf Yazıcı kaydetti. Bir diğer temsilcimiz Zeki Çelik ise 2. golün asistini yaptı.

Mücadelede Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz ise 65. dakikada yerini Ikone'ye bıraktı. Yusuf Yazıcı ise 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 7 hafta sonunda puanını 17'ye yükselten Lille, liderliğini sürdürdü. Lens ise 13 puanda kaldı.

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