19 Ekim 2020, Pazartesi

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Ligue 1: Lille 4-0 Lens | MAÇ SONUCU

Şu çılgın Türkler! Lille rakibine fark attı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

Ligue 1'in 7. haftasında sahasında 'i ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Temsilcilerimizden ve gol attı, ise asist yaptı. İşte mücadelenin detayları...

Ligue 1'in 7. hafta karşılaşmasında evinde 'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi, 4-0 kazandı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada , 47'da Bamba, 69. dakikada Ikone ve 79'da kaydetti. Bir diğer temsilcimiz ise 2. golün asistini yaptı.

Mücadelede Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz ise 65. dakikada yerini Ikone'ye bıraktı. Yusuf Yazıcı ise 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 7 hafta sonunda puanını 17'ye yükselten Lille, liderliğini sürdürdü. Lens ise 13 puanda kaldı.

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