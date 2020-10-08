Roma Lille'de forma giyen Zeki Çelik için teklif yaptı

İtalyan devi Roma'nın, Lille'de göstermiş olduğu performansla dünya devlerinin de radarına giren Zeki Çelik için Fransız takımına transferin son gününde teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fransız ekibi Lille'de göz kamaştıran bir performansa imza atan Zeki Çelik devlerin radarında olmayı sürdürüyor.

L'Equipe'in haberine göre; Serie A devi Roma transferin son gününde milli futbolcu için Lille'e 12 milyon euro teklif etti.

Ancak oyuncu satışlarıyla müthiş geliri kasasına koyan Fransız ekibi bu teklifi geri çevirdi. Premier Lig temsilcisi West Ham United da Zeki Çelik'i bonservisiyle almak için teklifte bulunmuş, ama Fransız kulübü teklifi yetersiz bulduğunu açıklamıştı.







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