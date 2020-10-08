08 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Roma Lille'de forma giyen Zeki Çelik için teklif yaptı

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Transferin son gününde...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.10.2020

İtalyan devi Roma'nın, Lille'de göstermiş olduğu performansla dünya devlerinin de radarına giren için Fransız takımına transferin son gününde teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fransız ekibi Lille'de göz kamaştıran bir performansa imza atan devlerin radarında olmayı sürdürüyor.

L'Equipe'in haberine göre; Serie A devi Roma transferin son gününde milli futbolcu için Lille'e 12 milyon euro teklif etti.

Ancak oyuncu satışlarıyla müthiş geliri kasasına koyan Fransız ekibi bu teklifi geri çevirdi. temsilcisi da Zeki Çelik'i bonservisiyle almak için teklifte bulunmuş, ama Fransız kulübü teklifi yetersiz bulduğunu açıklamıştı.

Lille teknik direktörü Gerard Lopez: Burak Yılmaz tam bir savaşçı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Comolli'den ilginç yöntem! Bilgisayar oyunuyla transfer yapacak Comolli'den ilginç yöntem! Bilgisayar oyunuyla transfer yapacak
3 pozitif vaka sonrası antrenör kadroya alındı! 3 pozitif vaka sonrası antrenör kadroya alındı!
Cüneyt Çakır'a dev görev Cüneyt Çakır'a dev görev
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör