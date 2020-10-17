17 Ekim 2020, Cumartesi
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Bundesliga: Augsburg 0-2 RB Leipzig | MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLE
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg sahasında Red Bull Leipzig'i ağırladı. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Augsburg ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı ve 3 puan alarak liderliğini sürdürdü.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Angelino ve 66. dakikada Poulsen kaydetti. Mücadelede Alexander Sörloth 90. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla birlikte 4 hafta sonunda Leipzig 10 puana ulaştı. Augsburg ise 7 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.
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