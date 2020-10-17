17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Augsburg 0-2 RB Leipzig | MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLE

Leipzig rahat kazandı! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'nın 4. haftasında Augsburg sahasında Red Bull Leipzig'i ağırladı. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Augsburg ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı ve 3 puan alarak liderliğini sürdürdü.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Angelino ve 66. dakikada Poulsen kaydetti. Mücadelede Alexander 90. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte 4 hafta sonunda Leipzig 10 puana ulaştı. Augsburg ise 7 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.

GOLLERİ İZLEYİN

GOL | Augsburg 0-1 RB Leipzig
GOL | Augsburg 0-2 RB Leipzig

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Crotone - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Crotone - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Inter - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Inter - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
M'gladbach - Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? M'gladbach - Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör