Premier Lig: Leicester City 0-1 Aston Villa | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Leicester City sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti.

Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Leicester City, Aston Villa'yı konuk etti. Mücadeleyi misafir takım 1-0 kazandı ve 3 puanı aldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Ross Barkley attı.

Leicester'da sakatlığı nedeniyle temsilcimiz Çağlar Söyüncü forma giyemezken, bir diğer temsilcimiz Cengiz Ünder ise süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City 9 puanda kalırken, Aston Villa ise 12 puana yükseldi.

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