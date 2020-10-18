19 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Leicester City 0-1 Aston Villa | MAÇ SONUCU

Leicester son dakikada yıkıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti.

Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında , 'yı konuk etti. Mücadeleyi misafir takım 1-0 kazandı ve 3 puanı aldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Ross Barkley attı.

Leicester'da sakatlığı nedeniyle temsilcimiz Çağlar Söyüncü forma giyemezken, bir diğer temsilcimiz ise süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City 9 puanda kalırken, Aston Villa ise 12 puana yükseldi.

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