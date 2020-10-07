Milan'dan Hakan Çalhanoğlu kararı! Sözleşmesi uzatılacak...
Milan, Ibrahimovic'in takıma katılmasıyla birlikte muhteşem bir performans sergilemeye başlayan A Milli Takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme uzatma kararı aldı. Hakan Çalhanoğlu 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Corona virüsü pandemisi sonrası sergilediği futbolla Milan'ın en önemli parçası haline gelen Hakan Çalhanoğlu sözleşmeyi kaptı...
Milano ekibi, geçen sezonun ikinci bölümünde ortaya koyduğu etkili futbolu bu sezona da taşıyan ve takımının UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında 4 gol, 2 asistle parlayan milli yıldızın sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı aldı.
3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, 2021 yılında sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra milli kalecisi Gianluigi Donnarumma ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların, milli aranın ardından iki oyuncuyla da görüşme gerçekleştireceği ve kısa süre içinde yıldız isimleriyle nikah tazeleyeceği belirtildi.
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