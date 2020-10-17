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DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Sampdoria 3-0 Lazio | MAÇ SONUCU

Muriqi forma giydi Lazio kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

A'nın 4. haftasında Sampdoria sahasında Lazio'yu ağırladı. 'den yeni 'nin de forma giydiği ilk maçta Lazio deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Sampdoria evinde Lazio'yu ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Quagliarella, 41'de Augello ve 74. dakikada Damsgaard attı.

Mücadelede Lazio'nun 'den yeni transferi , ilk kez yeni takımında forma giydi. Kosovalı yıldız 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Sampdoria 4 hafta sonunda 6 puana ulaşırken Lazio ise 4 puanda kaldı.

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