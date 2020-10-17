17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Cadiz 1-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Real Madrid'in 15 maçlık serisi son buldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

İspanya 'nın 6. haftasında , Cadiz deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 1-0 kaybetti ve ligde 15 maçlık serisi sona erdi.

Bu sezon sahasındaki maçlarda galip gelemeyen, deplasmandaki iki maçını kazanan Cadiz, seriyi şampiyonluk adayı karşısında da bozmadı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Anthony Lozano'nun golüyle öne geçen ve kalan bölümde skoru korumasını bilen konuk takım, sahadan üç puanla ayrıldı.

Maç fazlası bulunan ve puanını 10'a çıkaran ligin yeni ekiplerinden Cadiz, ligde 15 maçlık yenilmeme serisi sona eren Real Madrid ile zirveyi paylaştı.

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