17 Ekim 2020, Cumartesi
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La Liga: Cadiz 1-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, Cadiz deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 1-0 kaybetti ve ligde 15 maçlık serisi sona erdi.
Bu sezon sahasındaki maçlarda galip gelemeyen, deplasmandaki iki maçını kazanan Cadiz, seriyi şampiyonluk adayı Real Madrid karşısında da bozmadı.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Anthony Lozano'nun golüyle öne geçen ve kalan bölümde skoru korumasını bilen konuk takım, sahadan üç puanla ayrıldı.
Maç fazlası bulunan ve puanını 10'a çıkaran ligin yeni ekiplerinden Cadiz, ligde 15 maçlık yenilmeme serisi sona eren Real Madrid ile zirveyi paylaştı.
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