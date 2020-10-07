07 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'de Malang Sarr Porto'ya kiralandı

Chelsea Sarr'ı gönderdi! İşte yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

ekiplerinden , yeni transferi 'ı Portekiz temsilcisi Porto'ya kiraladı. 21 yaşındaki oyuncuyla bir dönem de ilgilenmişti. | Son dakika haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncunun sezon sonuna kadar Portekiz ekibinde forma giyeceği belirtildi.

, Nice ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcuyla ağustos ayında 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kariyerine Nice altyapısında başlayan Sarr'ın, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 golü bulunuyor.

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