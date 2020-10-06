06 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Xherdan Shaqiri'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Xherdan Shaqiri'ye corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Transfer döneminde adı Süper Lig'in dev takımlarıyla anılan kanat oyuncusu 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İsviçre Futbol Federasyonu, 'un yıldız kanat oyuncusu 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Shaqiri'nin kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Shaqiri, ve 'nin ardından bir hafta içinde Covid-19 testi pozitif çıkan üçüncü Liverpool futbolcusu oldu.

Shaqiri bu sezon sadece 24 Eylül'de Lincoln ile oynanan Carabao Kupası mücadelesinde forma şansı bulmuştu.

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