Transfer döneminde adı Süper Lig'in dev takımlarıyla anılan kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İsviçre Futbol Federasyonu, Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Shaqiri'nin kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Shaqiri, Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından bir hafta içinde Covid-19 testi pozitif çıkan üçüncü Liverpool futbolcusu oldu.

Shaqiri bu sezon sadece 24 Eylül'de Lincoln ile oynanan Carabao Kupası mücadelesinde forma şansı bulmuştu.



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