Serie A: Crotone 1-1 Juventus | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Crotone sahasında Juventus'u ağırladı. Corona virüsüne yakalandığı için karantinada olan Cristiano Ronaldo'dan yoksun çıkan siyah-beyazlılar, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Mücadelede temsilcimiz Merih Demiral 90 dakika forma giydi.
Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde son şampiyon Juventus, deplasmanda Crotone ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibinin golünü 12. dakikada Simy (pen.) atarken, konuk ekibin tek golü ise 21. dakikada Morata'dan geldi. Maçta 60. dakikada Chiesa direkt kırmızı kart görerek Juventus'u 10 kişi bıraktı.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun forma giyemediği maçta Juventus puan kaybına uğradı. Mücadelede temsilcimiz Merih Demiral ilk 11'de başladı ve karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla birlikte Crotone 4 hafta sonrasında ligde ilk puanını aldı. Juventus ise 8 puana yükseldi.
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