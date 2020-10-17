18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Manchester City 1-0 Arsenal | MAÇ SONUCU

Manchester City'e tek gol yetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftası dev bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. sahasında 'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'in 5. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golü 23. dakikada Raheem Sterling att��. , ligde rakibiyle oynadığı son 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 65. dakikada Sergio Agüero'nun yerine oyuna girdi.

Chelsea son dakikada 3 puanı bıraktı! haberin devamı

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