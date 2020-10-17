18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Arminia Bielefeld 1-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Bayern Münih 4 dörtlük!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'nın 4. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Bavyera ekibi deplasmanda mücadeleyi 4-1 kazandı.

, Bundesliga'nın 4. haftasında Schüco Arena'da 'e konuk oldu.

Bayern Münih, 8. ve 51. dakikalarda Thomas Müller ve 26. ve 45+1. dakikalarda Robert Lewandwoski'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Arminia Bielefeld'in tek golünü ise 58. dakikada Ritsu Doan kaydetti.

Bavyera ekibi, 76. dakikada Corentin Tolisso'nun kırmızı kart görmesiyle kalan sürede 10 kişi mücadele etti. Bayern Münih bu galibiyetle ligdeki puanını 9'a çıkardı. Arminia Bielefeld 4 puanda kaldı.

Leipzig rahat kazandı! (Golleri izleyin) haberin devamı

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