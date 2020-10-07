07 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Gol canavarı Burak Yılmaz

Gol canavarı Burak
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Beşiktaş'tan  ayrılarak Lille'in yolunu tutan başarılı futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'da çabası ve performansıyla alkış alıyor. Ülkenin en prestijli yayın organlarından biri olan L'Equipe'de yer alan bir haberde Burak Yılmaz'a övgüler yağdırıldı.

Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'in yolunu tutan başarılı futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'da çabası ve performansıyla alkış alıyor. Ülkenin en prestijli yayın organlarından biri olan L'Equipe'de yer alan bir haberde Burak Yılmaz'a övgüler yağdırıldı. Haberde, "Kral lakaplı Burak Yılmaz Avrupa'da parlamak istiyor" şeklinde başlık atarak deneyimli ismin Türkiye'de bir 'Gol canavarı' olduğunu okurlarıyla paylaştı. Haberin devamında, "Burak 35 yaşına rağmen hala manşetlere çıkmaya ve en çılgın hikayeleri ateşlemeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

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