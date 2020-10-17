17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Hoffenheim 0-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Dortmund tek attı 3 aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'nın 4. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip ikinci yarıda bulduğu tek golle 1-0 kazandı.

Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-siyahlara galibiyeti getiren golü 76. dakikada Marco Reus kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 4 hafta sonunda Dortmund 9 puana yükselirken, Hoffenheim ise 6 puanda kaldı.

Leipzig rahat kazandı! (Golleri izleyin) haberin devamı

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