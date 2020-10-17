17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 2-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

Merseyside derbisinde kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında oynanan Merseyside derbisi büyük heyecana sahne oldu. Namağlup ile son şampiyon karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

'in 5. hafta açılış maçında lider , konuk ettiği son şampiyon ile 2-2 berabere kaldı.

Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Liverpool, henüz 3. dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Everton, 19. dakikada Michael Keane'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir performans gösteren Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 72. dakikada fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçti. Everton'da Dominic Calvert-Lewin, 81. dakikada attığı golle skora yeniden denge getirdi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Liverpool'un savunma oyuncusu Hollandalı Virgil van Dijk, sakatlanarak 11. dakikada yerini Joseph Gomez'e bıraktı.

Everton'da ise Brezilyalı Richarlison, 90. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milli oyuncu Cenk Tosun ise 18 kişilik kadroda yer almadı.

EVERTON DOLU DİZGİN

Bu sonuçla lider Everton, puanını 13'e yükselterek bu haftayı da zirvede tamamlamayı garantiledi. Liverpool ise 10 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Crotone - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Crotone - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Inter - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Inter - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
M'gladbach - Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? M'gladbach - Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör