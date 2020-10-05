05 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille teknik direktörü Gerard Lopez: Burak Yılmaz tam bir savaşçı

Burak Yılmaz için flaş yorum!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Sezon başında 'tan ayrılarak Lille'e transfer olan , oynadığı futbol ve attığı gollerle Fransa'da gündem olmaya devam ediyor. Milli futbolcu son olarak takımının Starsbourg ile oynadığı mücadelede 1 gol kaydederken teknik direktör 'den de büyük övgü aldı. Lopez "Burak Yılmaz tam bir savaşçı" ifadelerinde bulundu.

Lille Başkanı , bu yaz takıma kattıkları milli futbolcumuz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Tecrübeli forvet, takımının Strasbourg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada şık bir gole imza atarak galibiyette pay sahibi olurken, Başkan Lopez'in de takdirini kazandı.

"KARAKTERLİ BİR FUTBOLCU"

Gerard Lopez maç sonu yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın bir lider olduğunu belirterek, "Burak Yılmaz bir savaşçı ve takımda harika bir birliktelik yaratıyor. Onun aklına, bilgeliğine ihtiyacımız vardı. Sakin ve tecrübesi olan bir oyuncu. Takım içinde de çok popüler bir isim. Karakterli bir futbolcu." dedi.

ile sözleşmesini feshettikten sonra Lille'e imza atan 35 yaşındaki oyuncu, 6 maçta 2 gol ve 1 asiste imza attı.

Ligue 1: Strasbourg 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

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