17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Hertha Berlin 0-2 Stuttgart | MAÇ SONUCU

Stuttgart deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'nın 4. haftasında evinde Stuttgart'ı konuk etti. Mücadeleyi misafir ekip 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde , sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Konuk ekip adına golleri 9. dakikada Kempf ve 68. dakikada Castro attı.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart puanını 7'ye çıkarırken, Hertha Berlin ise 3 puanda kaldı.

Leipzig rahat kazandı! (Golleri izleyin) haberin devamı

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