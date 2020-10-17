Bundesliga: Freiburg 1-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Freiburg evinde Werder Bremen'i ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde Freiburg, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. 2 gol olan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi adına golü 16. dakikada Lienhart atarken, konuk ekibin golü ise 25. dakikada Fullkrug (pen.) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Freiburg puanını 5'e çıkarırken, W. Bremen ise 7 puana yükseldi.

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