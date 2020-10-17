17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Freiburg 1-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Freiburg ve Bremen yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'nın 4. haftasında evinde 'i ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde , sahasında ile karşı karşıya geldi. 2 gol olan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi adına golü 16. dakikada Lienhart atarken, konuk ekibin golü ise 25. dakikada Fullkrug (pen.) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Freiburg puanını 5'e çıkarırken, W. Bremen ise 7 puana yükseldi.

Leipzig rahat kazandı! (Golleri izleyin) haberin devamı

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