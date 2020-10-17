17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) maçların yeniden başlamasıyla ilgili yorum!

DSÖ'den maçların yeniden başlamasıyla ilgili yorum
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19'a karşı mücadele ekibinin lideri olan Maria Van Kerkhove, maçların yeniden başlamasıyla ilgili yorum yaptı. Kerkhove, her ülkenin içinde bulunduğu duruma göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kerkhove, "Spor müsabakalarının tekrar başlaması için herkesin istekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz sporu çok seviyoruz." dedi.

Spor müsabakaları ve diğer toplu etkinliklerin her ülkenin içinde bulunduğu duruma göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kerkhove, "Avrupa kıtasında günlük vaka sayılarında yüzde 80'lik bir artış gözlemliyoruz. Ama bu virüsün her ülkede eşit şekilde yayıldığı anlamına gelmiyor. Virüsün yoğun olduğu 'popüler noktalar' var." diye konuştu.

Kerkhove, spor müsabakalarının devam edip etmeyeceğine her ülkenin elindeki verileri değerlendirerek, karar vermesi gerektiğini kaydetti.

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