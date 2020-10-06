06 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal'de Matteo Guendouzi Hertha Berlin'e kiralandı

Arsenal'de flaş ayrılık!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

ekiplerinden , 'yi Bundesliga temsilcisi 'e kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

İngiliz ekibi , Fransız orta saha oyuncusu 'yi kiralık olarak Almanya'nın takımına gönderdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Hertha Berlin'e kiralandığı belirtildi.

Guendouzi, Arsenal'da geçen sezon 34 maçta forma giymişti.

Arsenal ikinci yarı açıldı! haberin devamı

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