Montpellier'de 12 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Mesut Özil'i Avrupa Ligi kadrosuna almayarak herkes tarafından eleştirilen Arsenal teknik direktörü Arteta'ya bir tepki de efsane hoca Arsene Wenger'den gelmişti. İspanyol teknik adam Arteta, Wenger'e "Hoşuma gitmiyor ama bu kararı almam gerekiyordu" dedi