16 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Montpellier'de 12 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Ligue 1 ekibinde 12 kişinin testi pozitif!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.10.2020

(Ligue 1) ekibi , 12 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ligue 1 ekibi 'de 12 kişi yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 futbolcu ve 4 çalışanın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

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