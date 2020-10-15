15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Arteta'dan Wenger'e şok Özil yanıtı! "Hoşuma gitmiyor..."

Arteta'dan Wenger'e şok Özil yanıtı! Hoşuma gitmiyor...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.10.2020

Mesut Özil'i Avrupa Ligi kadrosuna almayarak herkes tarafından eleştirilen Arsenal teknik direktörü Arteta'ya bir tepki de efsane hoca 'den gelmişti. İspanyol teknik adam Arteta, Wenger'e "Hoşuma gitmiyor ama bu kararı almam gerekiyordu" dedi

Arsenal'da Mesut Özil krizi sürmeye devam ediyor. Thomas Partney'in transferiyle birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 19'a çıkan İngiliz ekibinde teknik direktör Mikel Arteta, Mesut Özil ve Sokratis'i Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmemişti.

Arteta'yı aldığı bu karar nedeniyle eleştiren efsane teknik direktör ise, "Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır. Bu durum hem onun için hem de futbolu seven herkes için geçerli." ifadelerini kullanmıştı.

ARTETA'DAN FLAŞ YANIT!

Eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik direktör Mikel Arteta ise sessizliğini bozdu.

Özil'in kalmasıyla ilgili konuşan Arteta, "Benim için çok zor bir karardı ancak kadro dışı bırakılan tek kişi o değildi. Hoşuma gitmiyor ama yabancı oyuncu sayısında fazlalık vardı ve bir karar verilmesi gerekiyordu. Her oyuncuya kendi kalitesine uygun bir yol bulmaya çalışıyoruz. Tüm oyuncuları yönetmemiz gerekiyor ve bu bizim sorumluluğumuz" yanıtını verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Klopp flaş mağlubiyet sonrası ne yaptı? WhatsApp'tan... Klopp flaş mağlubiyet sonrası ne yaptı? WhatsApp'tan...
Arsenal taraftarından şaşırtan kampanya! Mesut Özil için... Arsenal taraftarından şaşırtan kampanya! Mesut Özil için...
Sörloth attı Norveç kazandı! Sörloth attı Norveç kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör