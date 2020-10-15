15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu...

Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını etkisini göstermeye devam ediyor. ekiplerinden 'da 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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