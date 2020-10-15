Jürgen Klopp 7 gollü mağlubiyet sonrası futbolcularına attığı WhatsApp mesajlarını açıkladı!

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool 2020-2021 sezonunda kabusu yaşadı. Liverpool, Aston Villa'ya 7-2 gibi farklı bir skorla yenildi. Peki, Jurgen Klopp bu mağlubiyet sonrasında ne yaptı? Deneyimli teknik adam futbolcularına WhatsApp üzerinden yolladığı mesajı açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 2020-2021 sezonunun 4. hafta maçında Aston Villa ile karşılaşmış ve sahadan 7-2 mağlup ayrılmıştı. Bu skor uzun bir süredir dünya gündeminde yer alırken, Jürgen Klopp maç sonrasında yaşadıkları hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu. Klopp, "Maçın olduğu gece, kuşkusuz hayatımın en iyi gecelerinden biri değildi. Sabah uyandım ve oyuncularımla hemen konuşmam gerekiyordu ancak onlar yakın çevremde değildi. Ben de onlara uzun bir WhatsApp mesajı yolladım." dedi.

"BAZEN BÖYLE ŞEYLER İYİ GELİR"

Jürgen Klopp, "Attığım mesaj yaşananlar hakkındaki düşüncelerimden ibaretti. Onlara 'Maç kaybetmek? Hadi ama, bu sizin yapmaya çalıştığınızın tam tersi. Peki 7-2 kaybetmek? Tabii ki de durumu daha kötü yapıyor. Ancak bazen böyle şeyler iyi gelir. Bu mağlubiyetin bize iyi geldiğini göstermeliyiz. Everton maçı bunu göstermek için önemli bir fırsat' dedim." ifadelerini kullandı.

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