15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Roman Neustadter Dinamo Moskova ile anlaştı!

Neustadter imzayı attı! İşte yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen , ülkesinin takımlarından ile anlaştı. Roman Neustadter geçen sezon da Dinamo Moskova'da forma giyiyordu.

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve 1 Ağustos'tan bu yana boşta olan Rus stoper , kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı. Son olarak 'da oynayan tecrübeli stoper, yeniden Rus ekibiyle sözleşme imzaladı.

1 Ağustos tarihinde kulübüyle sözleşmesi sona eren oyuncu, serbest kaldı ve bu süreçte başka bir takımla anlaşmadı.

Neustadter, birçok takımla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamadı ve eski takımındaki sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2021 yazına kadar Dinamo Moskova'ya bağlayan imzayı attı.

Alman asıllı Rus oyuncu, 2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturmuştu.

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