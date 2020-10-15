Roman Neustadter Dinamo Moskova ile anlaştı!
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustadter, ülkesinin takımlarından Dinamo Moskova ile anlaştı. Roman Neustadter geçen sezon da Dinamo Moskova'da forma giyiyordu.
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve 1 Ağustos'tan bu yana boşta olan Rus stoper Roman Neustadter, kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı. Son olarak Dinamo Moskova'da oynayan tecrübeli stoper, yeniden Rus ekibiyle sözleşme imzaladı.
1 Ağustos tarihinde kulübüyle sözleşmesi sona eren oyuncu, serbest kaldı ve bu süreçte başka bir takımla anlaşmadı.
Neustadter, birçok takımla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamadı ve eski takımındaki sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2021 yazına kadar Dinamo Moskova'ya bağlayan imzayı attı.
Alman asıllı Rus oyuncu, 2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturmuştu.
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