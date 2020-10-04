04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Wolfsburg 0-0 Augsburg | MAÇ SONUCU

Wolfsburg ile Augsburg yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'nın 3. haftasında sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmada 0-0 sona ererken ve iki ekip puanları paylaştı.

'nın 3. hafta mücadelesinde - ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Ev sahibi ekibin 26. dakikada attığı gol VAR tarafından iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Augsburg 7 puana yükselirken, Wolfsburg ise 3 puana ulaştı.

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