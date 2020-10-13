14 Ekim 2020, Çarşamba
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Almanya 3-3 İsviçre | MAÇ SONUCU | UEFA Uluslar Ligi toplu sonuçlar
UEFA Uluslar Ligi D Grubu 4. haftasında Almanya, sahasında İsviçre ile 3-3 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybu yaşadı. İşte Uluslar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları...
UEFA Uluslar Ligi D Grubu 4. haftasında Almanya ile İsviçre karşı karşıya geldi.
RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini Werner, Havertz ve Gnabry kaydederken, deplasman takımının sayıları Gavranovic (2) ve Freuler'den geldi.
İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
A Ligi 4. Grup
Ukrayna 1-0 İspanya
Almanya 3-3 İsviçre
C Ligi Grup 1
Azerbaycan 0-0 Güney Kıbrıs
Karadağ 1-2 Lüksemburg
D Ligi Grup 1
Letonya 0-1 Malta
Faroe Adaları 2-0 Andorra
D Ligi Grup 2
Lihtenştayn 0-0 San Marino
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