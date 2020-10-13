14 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya 3-3 İsviçre | MAÇ SONUCU | UEFA Uluslar Ligi toplu sonuçlar

Almanya'dan beklenmedik kayıp! İşte toplu sonuçlar
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

Uluslar Ligi D Grubu 4. haftasında Almanya, sahasında İsviçre ile 3-3 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybu yaşadı. İşte Uluslar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları...

Uluslar Ligi D Grubu 4. haftasında Almanya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Werner, Havertz ve Gnabry kaydederken, deplasman takımının sayıları Gavranovic (2) ve Freuler'den geldi.

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

A Ligi 4. Grup

Ukrayna 1-0 İspanya

Almanya 3-3 İsviçre

C Ligi Grup 1

Azerbaycan 0-0 Güney Kıbrıs

Karadağ 1-2 Lüksemburg

D Ligi Grup 1

Letonya 0-1 Malta

Faroe Adaları 2-0 Andorra

D Ligi Grup 2

Lihtenştayn 0-0

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