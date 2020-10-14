14 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo corona virüsüne yakalanmıştı! Ambulans uçakla Torino'ya gitti

Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.10.2020

Yeni tip corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıkan yıldız futbolcu 'nun Portekiz 'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla 'nın Torino kentine gittiği bildirildi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan yıldız futbolcu 'nun Portekiz 'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla 'nın Torino kentine gittiği bildirildi.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Ronaldo'nun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı uygulamak zorunda olduğu karantina sürecine Torino'da devam etme kararı aldığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü testi pozitif çıktı

Torino kentinin takımı olan Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcunun, TSİ 15.30 sıralarında özel bir ambulans uçakla Lizbon'un 30 kilometre kadar uzağındaki Tires Havalimanı'ndan ayrılarak Torino'ya doğru yol aldığı kaydedildi.

Portekiz Futbol Federasyonu, Covid-19 testi pozitif çıkan Ronaldo ile ilgili dün yaptığı açıklamada, futbolcunun iyi durumda olduğunu, vücudunda hiçbir belirti görülmediğini ve takımdan ayrı karantinaya alındığını belirtmişti.

Portekiz Milli Takımı'nda ayrıca futbolculardan Jose Fonte ve kaleci Anthony Lopes'in testleri de pozitif çıkmıştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juve maçına çıkmayan Napoli'ye ceza! Juve maçına çıkmayan Napoli'ye ceza!
Falcao Kolombiya'yı uzatmalarda kurtardı! Falcao Kolombiya'yı uzatmalarda kurtardı!
Enner Valencia'lı Ekvador Uruguay'ı rahat geçti Enner Valencia'lı Ekvador Uruguay'ı rahat geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör